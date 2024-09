Sieg bei «Wer stiehlt mir die Show?»: Tommi Schmitt darf moderieren

«Ich will das gar nicht moderieren»

Schmitt hielt nach einem bereits verlorenen Finale dem Druck in seinem zweiten Versuch Stand und konnte die Quiz–Partie gegen Joko Winterscheidt gewinnen. «Ich will das gar nicht moderieren, ich hab Angst», gab er bereits vor Auflösung der letzten Frage siegessicher zu. «Vielleicht ist es aber auch völlig falsch.» Doch die Frage, um welchen Song es in der Musikdoku «The Greatest Night in Pop» geht, beantwortete er mit «We Are the World» und lag damit tatsächlich richtig. Vom neu gekürten «WSMDS»–Moderator gab es am Ende noch ein Küsschen für Joko Winterscheidt, der in der kommenden Folge nun als Quiz–Kandidat versuchen wird, seine Show zurück zu stehlen.