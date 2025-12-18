Sieg im Finale: Joko und Klaas triumphieren über «Herr ProSieben»

Diese Strafe wollten Joko Winterscheidt (46) und Klaas Heufer–Umlauf (42) um jeden Preis vermeiden: Plätzchen backen und an die Sender–Belegschaft verteilen. In der letzten Ausgabe von «Joko & Klaas gegen ProSieben» vor der Weihnachtspause kämpfte das Duo verbissen um die begehrten 15 Minuten Sendezeit.
Der Weg zum Finale gestaltete sich steinig: Gegen die Belton–Zwillinge («Die Discounter») zogen Joko und Klaas in der Schnitzelgrube den Kürzeren. Doch Klaas bewies bei der «Bierkrug–Stuntlizenz» eiserne Nerven: Trotz Tandemfahrt durch eine Feuerwand und einem Sprung aus 12 Metern Höhe blieb das Bier im Glas und der Vorteil auf ihrem Konto.
Auch in der «Villa der Unlustigkeit» lieferten die Entertainer ab. Die Vorgabe von 20 Lachern knackten sie mit über 40 souverän. Ein Dämpfer folgte bei «The Muted Singer» gegen die Profis Jeanette Biedermann und Michael Patrick Kelly, wodurch sie mit insgesamt vier Vorteilen ins Endspiel starteten.
Blindes Verständnis im Finale
Unter dem Titel «Die richtige Antwort aber unterschiedlich» mussten die beiden in getrennten Kabinen synchron, aber individuell auf Fragen reagieren. Die Herausforderung: Die Antworten mussten korrekt sein, durften sich aber nicht gleichen. Bei Fragen nach Goethe–Werken oder gehörnten Tieren bewiesen sie ihr jahrelanges blindes Verständnis. Trotz kleinerer Patzer reichten die erspielten Vorteile aus.
Das Ergebnis: Joko und Klaas gewinnen! Damit bleibt ihnen die unbeliebte Backstrafe erspart. Stattdessen gehören ihnen am Donnerstag, den 18. Dezember 2025, um 20:15 Uhr volle 15 Minuten Sendezeit auf ProSieben. Man darf gespannt sein, ob sie die Zeit für Chaos oder eine wichtige Botschaft nutzen.