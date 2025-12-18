Sieg im Finale: Joko und Klaas triumphieren über «Herr ProSieben»

Der Weg zum Finale gestaltete sich steinig: Gegen die Belton–Zwillinge («Die Discounter») zogen Joko und Klaas in der Schnitzelgrube den Kürzeren. Doch Klaas bewies bei der «Bierkrug–Stuntlizenz» eiserne Nerven: Trotz Tandemfahrt durch eine Feuerwand und einem Sprung aus 12 Metern Höhe blieb das Bier im Glas und der Vorteil auf ihrem Konto.