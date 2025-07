Siegerin Daniela Djokic und Kandidat Samuel bilden neues «GNTM»-Paar

Am 19. Juni 2025 hatte sich Djokic im Finale der Kandidatinnen durchgesetzt und war von Heidi Klum (52) zum Topmodel ihrer Jubiläumsstaffel gekürt worden. Bei den Männern hatte Moritz Rud (19) die Nase vorn. Samuel Dohmen war bereits wesentlich früher ausgeschieden. Er musste in der am 1. Mai ausgestrahlten Folge die Koffer packen.