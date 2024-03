Sienna Miller zeigt sich nach der Geburt bei Pariser Fashion Week

Weisses Kleid und hohe Wedges

Die Schauspielerin brachte Anfang Januar ein kleines Mädchen zur Welt. Vater ist ihr Freund Oli Green (27). Bei der Chloé–Show sass Sienna Miller in der ersten Reihe in einem trendigen, femininen Look des Labels – einschliesslich einer Oversize– Bomberjacke im Biker–Stil und einem romantischen, schmal geschnittenen weissen Kleid. Dazu kombinierte sie hohe Ledersandalen. Ihr blondes Haar war in lockeren Wellen gestylt und ihr Make–up natürlich gehalten.