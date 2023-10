Sightseeing-Geheimtipps: Diese deutschen Orte sind einen Besuch wert

Die Rakotzbrücke in Sachsen

Die Rakotzbrücke, auch als Teufelsbrücke bekannt, finden Ausflügler im Rhododendronpark Kromlau in Sachsen. Sie spannt sich dort im hohen, harmonischen Bogen über den gleichnamigen See. Berühmt ist das Bauwerk für die Spiegelung des Brückenbogens im Wasser, wodurch sich eine vollständige Kreisform ergeben kann. Diese Besonderheit lockte schon Hollywood an. Die Brücke soll im Film «Matrix Resurrections» von 2021 zu sehen sein.