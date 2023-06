Eine einzelne Seite aus dem Band «Asterix in Spanien» («Astérix en Hispanie»), der erstmals 1969 auf Französisch erschienen ist, ist in Paris versteigert worden. In der Auktion des Hauses Daniel Maghen erzielte die vom verstorbenen Albert Uderzo (1927-2020) gezeichnete, signierte und gewidmete Seite aus dem 14. «Asterix»-Band einen Preis von 166.750 Euro.