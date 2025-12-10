Sigourney Weaver: Gastauftritt in neuer «Tomb Raider»-Serie?

Sigourney Weaver (76) steht womöglich bald wieder für eine neue Rolle vor der Kamera. Wie das US–Branchenmagazin «Variety» berichtet, führt die Schauspielerin derzeit Verhandlungen über einen Auftritt in der kommenden Prime Video–Serie «Tomb Raider». Zwar ist noch kein Deal abgeschlossen, doch sollte Weaver zusagen, würde sie an der Seite der bereits bestätigten Hauptdarstellerin Sophie Turner (29) vor der Kamera stehen. Details zu ihrer Rolle hält Amazon jedoch unter Verschluss.