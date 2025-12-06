Sigourney Weaver und Zoe Saldaña: Eleganter Premieren-Auftritt

Auch Sam Worthington (49) machte auf dem roten Teppich eine gute Figur. Der Darsteller des Jake Sully – einst Mensch, nun Na'vi – erschien in einem klassischen schwarzen Anzug über einem weissen Hemd. An seiner Seite posierte Film–Partnerin Saldaña, mit der er seit dem ersten «Avatar» das Herz der Saga bildet.