Sila Sahin: Das sind ihre Pläne nach «Alles was zählt»

Nach fünf Monaten verabschiedet sich Sila Sahin (38) schon wieder von «Alles was zählt» – zumindest vorerst. Ihre letzte Szene ist am heutigen Freitag, 12. Januar, ab 19:05 Uhr bei RTL zu sehen. Nun will die Schauspielerin erstmal eine Pause geniessen. Und ihre neue alte Heimat Berlin.