Sila Sahin hat ihren Schuhtick ihrem Vater zu verdanken

Einen weiteren Traum erfüllen Sie sich mit Ihrer eigenen Schuhkollektion. Was sind Ihre persönlichen Lieblingsteile der neuen Frühjahrskollektion?

Sahin: Es gibt so viele schöne und trendige Modelle in der neuen Kollektion, dass es mir schwerfällt, mich festzulegen. Besonders toll finde ich die modernen Pantoletten Arrus und die stylischen Sandalen Brutees mit Plateausohle. Vor allem Letztere haben es mir angetan – sie sind in angesagtem Jeanslook oder in einem wunderschönen Beige–Ton mit funkelnden Strass–Elementen erhältlich und zählen definitiv zu meinen Lieblingsmodellen aus der «Palado by Sila Sahin» Frühjahr/Sommer–Kollektion.