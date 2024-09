Sila Sahin ist stolz: Sohn Elija feiert ersten Schultag

Trotz Pendel–Stress scheint Sila Sahin genug Zeit für die Familie zu haben, gemeinsam wohnen die vier laut «Heute.at» in einem Weinort nahe Wien. In den vergangenen Wochen hatte sie bei Instagram vor allem über ihren aktuellen besonderen Job in Deutschland berichtet: Derzeit steht sie in Bad Segeberg bei den Karl–May–Spielen als Häuptlingstochter Ribanna auf der Freilichtbühne. 2017 war sie schon einmal in anderer Rolle mit von der Partie. «Ich würde mich freuen, wenn ich euch Lust auf das Stück gemacht habe und ihr Lust habt, uns in ‹Winnetou II – Ribanna und Old Firehand› zu sehen!», schrieb sie Anfang Juli bei Instagram. «Ich freue mich über jeden Besucher. Die Vorstellungen gehen noch bis zum 8. September immer Donnerstag bis Samstag zwei Vorstellungen am Tag.»