Sila Sahin-Radlinger «in grosser Sorge» um Familienmitglied

Schauspielerin Sila Sahin-Radlinger (37) bekommt die nach wie vor schrecklichen Folgen der Erdbeben-Katastrophe in der Türkei und in Syrien aus erster Hand mit. Ein Teil ihrer Familie ist direkt von dem Unglück betroffen, wie sie nun der «Bild»-Zeitung verraten hat. Genauer gesagt schwebt eine Grosscousine des langjährigen «Gute Zeiten, schlechte Zeiten»-Stars in grosser Gefahr: «Sie liegt mit schweren Verletzungen im Krankenhaus. Wir sind in grosser Sorge um sie. Denn es ist nicht klar, ob sie je wieder laufen kann.»