Sila Sahin über ihr «AWZ»-Comeback: «Die ersten Tage waren aufregend»

Schauspielerin Sila Sahin (38) meldet sich bei «Alles was zählt» zurück. Nach ihrer viermonatigen Pause ist sie ab Mittwoch (22. Mai, 19:05 Uhr) wieder in ihrer Rolle als Miray Öztürk in der RTL–Daily (auch im Stream bei RTL+) zu sehen. Miray hatte Essen verlassen, um ihren grossen Traum von der Teilnahme an einer Datingshow in Thailand zu verfolgen. Und auch Sila Sahin–Radlinger, wie sie seit ihrer Hochzeit 2016 offiziell heisst, konnte sich schon den ein oder anderen beruflichen Traum verwirklichen. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news verrät die gebürtige Berlinerin, was noch auf ihrer To–do–Liste steht und schwärmt vom «schönen» Wiedersehen am «AWZ»–Set am Drehort Köln.