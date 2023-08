Sila Sahin: Zwischen Drehstress und Kindersehnsucht

Und Sahin konnte die Verantwortlichen überzeugen. Seit bald drei Monaten pendelt sie für «Alles was zählt» zwischen Ried in Österreich und Köln - fast 700 Kilometer. Gleichzeitig pendelten auch die Emotionen einer Mutter. Sie durchlebe jede Woche eine Gefühlsachterbahn. Beim Abschied weine sie viele bittere Tränen, bei der Rückkehr erlebe sie Liebe und grosse Freude. Mit Torwart Samuel Radlinger (30) hat sie die Söhne Elija (5) und Noah (4). Die Jungs gehen in den Kindergarten und werden in Ried von Radlinger und Sahins Mutter betreut. «Ihnen geht es sehr gut, aber wir vermissen uns sehr. Manchmal, wie jetzt in den Ferien, sind sie daher alle in Köln dabei. So sehen wir uns dann täglich, was mich sehr glücklich macht.»