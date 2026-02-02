Silber für Deutschland: Über 12 Millionen sehen Handball-Finale

Die Handball–EM ging am vergangenen Sonntag zu Ende. Im Finale musste sich das deutsche DHB–Team Gastgeber Dänemark mit 27:34 geschlagen geben. Trotz der deutlichen Niederlage kann die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason das Turnier als Erfolg verbuchen. Die spannungsgeladene Partie, die sich unter anderem Bundeskanzler Friedrich Merz (70) und Dänemarks Königin Mary (53) vor Ort nicht entgehen liessen, lockte auch viele Zuschauer vor den TV–Bildschirm.