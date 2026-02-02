Silber für Deutschland: Über 12 Millionen sehen Handball-Finale

Die Handball–EM ging am vergangenen Sonntag zu Ende. Im Finale musste sich das deutsche DHB–Team Gastgeber Dänemark mit 27:34 geschlagen geben. Trotz der deutlichen Niederlage kann die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason das Turnier als Erfolg verbuchen. Die spannungsgeladene Partie, die sich unter anderem Bundeskanzler Friedrich Merz (70) und Dänemarks Königin Mary (53) vor Ort nicht entgehen liessen, lockte auch viele Zuschauer vor den TV–Bildschirm.
ZDF kann sich über Top–Quote freuen
Das ZDF übertrug das Spiel um 18 Uhr in einer «sportstudio live»–Sendung. Mit dabei waren Moderator Florian Zschiedrich, Handball–Experte und Co–Kommentator Sören Christophersen sowie Kommentator Martin Schneider. 12,82 Millionen Zuschauer sorgten laut AGF Videoforschung für eine Spitzenquote und 50,8 Prozent Marktanteil. Bei der Gruppe der 14– bis 49–Jährigen waren es rund 3,77 Millionen und 63,5 Prozent. Im Vergleich zum Halbfinale gegen Kroatien schalteten beim Finale fast 4,9 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer mehr ein.
Zur Primetime lagen beim Gesamtpublikum vor allem drei Formate vorn: «Tatort: Gefahrengebiet» im Ersten erreichte 6,9 Millionen Zuschauer und 25,1 Prozent Marktanteil, «Frühling – Am Ende einer Lüge» im ZDF kam auf 5,3 Millionen und 19,3 Prozent. «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» bei RTL verfolgten 3,9 Millionen Menschen (15,2 Prozent).