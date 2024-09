Silber, schwarze Schleifen, viel Haut: Wow-Auftritt von Jennifer Lopez

Jennifer Lopez (55) verzückt bei Solo–Auftritt in Toronto: Zur Premiere ihres neuen Films «Unstoppable» – produziert von Noch–Ehemann Ben Affleck (52) – erschien der Hollywoodstar in einem sehr freizügigen Kleid. Die Vorder– und Rückseite des silbernen Paillettendress wurden lediglich von vier grossen schwarzen Schleifen zusammengehalten. Auf Unterwäsche verzichtete der US–Star ganz und so zeigte die Schauspielerin und Sängerin entsprechend viel Haut an beiden Seiten.