Silbereisen gegen Bohlen: Beide können im TV punkten

Musik lag am 14. Januar in der Luft: Während am Samstagabend im Ersten «Der grosse Schlagerabschied» von Jürgen Drews (77) mit Florian Silbereisen (41) lief, startete bei RTL «Deutschland sucht den Superstar» in die Jubiläumsstaffel, die auch die letzte sein soll. Beide Formate konnten in Sachen Quote überzeugen.