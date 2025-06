Silbereisens «Schlagerbooom Open Air» : Ist Helene Fischer mit dabei?

Silbereisen, der auch als Kapitän Max Parger aus dem «Traumschiff» bekannt ist, hatte im Januar angekündigt, dass für ihn eine kleine Show–Auszeit ansteht. «Ich bin unendlich dankbar für das, was ich in der letzten Zeit alles erleben durfte! Das fühlt sich immer noch an wie im Traum», berichtete er der «Bild»–Zeitung. «Aber nach den ‹Schlagerchampions› am Samstagabend bin ich dann erst mal weg! Das ist meine letzte grosse Eurovisionsshow bis zum Sommer.» Nun meldet sich der Moderator sicher in gewohnter Manier mit weiteren Topstars auf der Gästeliste zurück.