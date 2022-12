Silvester-Cocktails: Hilfreiche Tipps direkt vom Barkeeper

Was ist das Trendgetränk des Jahres 2022?

Thomas Kraft: Für uns ist dies eine Spirituose, die viele Jahre in Vergessenheit geraten war - der Tequila sowie der bei uns etwas weniger bekannte Mezcal. Bei beiden Spirituosen handelt es sich um Agavendestillate aus Mexiko, die sowohl pur als auch in Drinks gerade eine regelrechte Renaissance erfahren. Welche Cocktails sind dieses Jahr bei Silvesterpartys angesagt? Der Trend geht aktuell wieder zu den Ursprüngen - klassische Drinks wie Negroni, Margarita, Old fashioned, Martinis etc. erobern die Tresen zurück. Ich gehe davon aus, dass sich dieser Trend auch bis in die Wohnzimmer der Republik fortsetzen und so mancher Klassiker an Silvester getrunken werden wird.