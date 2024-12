Silvester mal anders: Alternative Ideen für die Feier

Ruhiges Silvester daheim

Wer es zum Jahreswechsel doch etwas ruhiger mag, kann es sich auch ohne Rätselraten und Spieleabend in den eigenen vier Wänden gemütlich machen. Was dabei nicht fehlen sollte: Ein Filmabend mit leckeren Snacks und Getränken. Für die Unterhaltung sorgt der kultige Kurzfilm «Dinner for One» (1963). Seit 1972 stolpert der Komiker Freddie Frinton (1909–1968) als Butler James jedes Jahr über die Bildschirme, während er mit Miss Sophie (gespielt von May Warden, 1891–1978) anstelle ihrer Freunde anstossen muss. Streifen wie «Happy New Year» (2011) oder «Harry und Sally» (1989) dürften ebenfalls für Silvester–Stimmung daheim sorgen.