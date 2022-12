Silvester-Raclette: Kreative Rezepte fürs Pfännchen

Ist der Teig vorbereitet, lassen sich in den kleinen Pfännchen sogar Pancakes backen. Für zehn Portionen 220 Milliliter Milch, 220 Gramm Mehl, drei Eier, zwei Esslöffel Zucker und 30 Gramm geschmolzene Butter zu einer glatten Masse verrühren und bis am Abend kaltstellen. Dann jeweils zwei Esslöffel Teig in ein Raclette-Pfännchen geben, mit Beeren, Bananenscheiben oder Schokolade garnieren und circa zehn Minuten backen.