«Silvester-Schlagerbooom»: Sängerin Nicole sagt kurzfristig ab

Gemeinsam mit Künstlern aus der Schlagerwelt feierte Florian Silbereisen (43) erstmals mit seinem «Silvester–Schlagerbooom» den Jahreswechsel. Auch Nicole (60) sollte am gestrigen Abend (31. Dezember) auf der Bühne in der Basketballarena des FC Bayern stehen, doch die Sängerin konnte kurzfristig nicht auftreten. «Leider ist sie erkrankt, die Grippe hat sie flachgelegt», erklärte Silbereisen seinem Publikum in dem Stadion und vor den Fernsehbildschirmen.