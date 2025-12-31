Silvester-Styling: So halten Make-up und Frisur den ganzen Abend

Bei den Lippen ist mehr Vorbereitung gefragt: Zunächst lose Schuppen mit einem peeling entfernen. Danach Lippenpflege für geschmeidige Lippen auftragen und einziehen lassen. Dann die Lippen mit Lipliner grundieren. Eine dünne Schicht Lippenstift ergänzen, mit einem Kosmetiktuch abtupfen und eine weitere Schicht ergänzen. Je nach Belieben den Schritt mehrmals wiederholen. Zum Schluss mit etwas Puder setten. Besonders lange halten matte Lippenstifte, da sie weniger Öl als Produkte mit glänzendem Finish enthalten.