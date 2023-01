Silvester-Turtelfotos: Diddy zeigt sich erstmals mit Yung Miami

Wie ernst ist es Combs mit Yung Miami?

Bereits seit 2021 soll sich der Rapper mit Yung Miami in einer offenen Beziehung befinden. Nach einigen hämischen Reaktionen, in denen die 28-Jährige als Combs' «Side Chick» bezeichnet wurde, stellte die Hip-Hop-Ikone am 13. Dezember auf Twitter klar: «Yung Miami ist nicht mein ‹Side Chick›. Das war sie nie und wird sie nie sein. Sie ist sehr wichtig und besonders für mich.» Er spiele auch nicht mit ihr.