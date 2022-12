Silvesterklassiker «Dinner for One» bekommt Prequel-Serie

Kein Silvester ohne «The same procedure as every year!» Bis zu 15 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer erfreuen sich jährlich an dem Kultsketch «Dinner for One» aus dem Jahr 1963. Miss Sophie (May Warden) feiert darin ihren 90. Geburtstag. Wie in jedem Jahr hat sie zum Abendessen ihre vier engsten Freunde eingeladen: Sir Toby, Admiral von Schneider, Mr. Pommeroy und Mr. Winterbottom. Diese sind jedoch längst verstorben, weshalb Miss Sophie alleine am Tisch sitzt, während ihr Butler James (Freddie Frinton) der Reihe nach für die Gäste einspringt.