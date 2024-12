Silvesterparty am Brandenburger Tor: Shirin David ist Headlinerin

Shirin David (29) hatte mit «Bauch Beine Po» einen der grossen Hits 2024 – nun verabschiedet sie das Jahr am Brandenburger Tor. Die Rapperin ist am 31. Dezember die Headlinerin von «Celebrate at the Gate». Das gaben die Veranstalter der «grössten Silvesterparty Europas» in einer Pressemitteilung bekannt. David wird demnach acht Songs präsentieren.