Silvia Wollny hatte einen Schlaganfall

Grosse Sorge um Silvia Wollny (59): Wie der Sender RTL auf seiner Webseite meldet, erlitt die Grossfamilienmama einen Schlaganfall. Zuvor klagte Wollny unter grippeähnlichen Symptomen, hatte andauernde Kopfschmerzen und Sehstörungen. Wie in der Folge 26 von «Die Wollnys – Eine schrecklich grosse Familie» am 16. Oktober um 20:15 Uhr bei RTLzwei zu sehen sein wird, liess sich Silvia Wollny erst auf Drängen ihrer Liebsten in einem türkischen Krankenhaus ausgiebig untersuchen. Mittlerweile wurde nach einem Untersuchungsmarathon die entsprechende Diagnose gestellt: Gehirnschlag.