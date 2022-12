Silvia Wollny wird wieder Oma: Auch Tochter Lavinia ist schwanger

Silvia Wollny (57) freut sich derzeit über gleich zwei Enkelkinder. Wie ihre Tochter Lavinia Wollny (23) via Instagram bekannt gab, ist sie erneut schwanger: «Es ist so unglaublich, seit dem Tag, wo wir erfahren haben, dass Baby Nr. 2 unterwegs ist, können wir es kaum abwarten, dich endlich in unseren Händen zu halten.» Man freue sich unglaublich, «dich kennenzulernen». Dazu postete Wollny sowohl einen Schwangerschaftstest, als auch ein Ultraschallbild des Kindes. Erst im Februar kam die erste Tochter von Lavinia zur Welt.