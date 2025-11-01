Simone Ballack: Darum liebt sie Trash-TV so sehr

«Ich schaue das alles hoch und runter»

Die Ex–Frau von Fussballer Michael Ballack (49) beschreibt sich als «der schlimmste und krasseste Trash–TV–Gucker, den man sich vorstellen kann» Man könne sie alles dazu fragen. «Ich kann sagen, wer bei ‹Love Island› dabei ist, ich schaue das alles hoch und runter. Es gibt nichts Geileres für mich am Abend, als mir diese seichte Unterhaltung reinzuballern, damit ich einschlafen kann.» Sie müsse abends nicht mehr Schach spielen, sie wolle lieber «Blödsinn gucken». «Ich will Leute, die sich anschreien und streiten und sich vielleicht lustig verhalten. Und dann schlafe ich und denke: Gott, bin ich normal.»