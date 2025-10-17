Simone Ballack hat eine herzzerreissende Bitte nach Tod von Jack White

Jack White starb am 16. Oktober 2025 im Alter von 85 Jahren. Der Anwalt des Produzenten, der mit bürgerlichem Namen Horst Nussbaum hiess, bestätigte den Tod der «Bild»–Zeitung. Wie die Berliner Polizei der Zeitung zudem bestätigte, soll ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet und der Leichnam Whites für eine Untersuchung in die Gerichtsmedizin gebracht worden sein. Derzeit gehe man davon aus, dass kein Fremdverschulden vorliege, nach aktuellem Stand handle es sich wohl um Suizid.