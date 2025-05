Simone Ballack und Dagmar Wöhrl erinnern an ihre verstorbenen Söhne

Am Muttertag wird nicht nur gefeiert, sondern auch erinnert. Denn der Ehrentag ruft in vielen Frauen auch traurige Emotionen hervor. Etwa bei denjenigen, die keinen Kontakt zu ihren Sprösslingen mehr haben, die eine Fehlgeburt erlitten – oder deren Kinder viel zu früh gestorben sind. Das schlimme Schicksal ereilte auch Simone Ballack (49) und Dagmar Wöhrl (71), die am 11. Mai in emotionalen Beiträgen an ihre verstorbenen Söhne dachten.