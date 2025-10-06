Simone Hanselmann kann sich «Der Bergdoktor»-Comeback vorstellen

Können Sie uns etwas über Ihre Rolle Felicitas Eichen erzählen? Welche Entwicklung macht Ihre Figur durch?

Hanselmann: Felicitas ist die Chefin der Cooking Academy. Sie hat mit ihrem Mann Alexander gemeinsam die Akademie und das Zwei–Sterne–Restaurant im Schloss ihrer Familie aufgebaut und leitet das Unternehmen. Sie ist fleissig, pflichtbewusst und fair. Allerdings wird ihr das Leben von äusseren Einflüssen oft schwer gemacht und bringt sie an den Rand ihrer Geduld. Felicitas muss vor allem lernen, für ihre eigenen Interessen und Bedürfnisse einzustehen und sich weniger für andere zurückzunehmen.