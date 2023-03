Grosser Moment für Simone Johnson alias Ava Raine (21): Die Tochter von Dwayne «The Rock» Johnson (50) stellt sich am 1. April ihrem ersten Wrestling-Kampf. Das berichtet unter anderem der britische «Mirror». Demzufolge wird Johnson im Rahmen des Wrestling-Livestreaming-Events «NXT Stand & Deliver» in Los Angeles mit ihren Schism-Kollegen Joe Gacy (35), Rip Fowler (32) und Jagger Reid (30) in den Ring steigen. Das Team trifft auf die Chase-U-Rivalen Andre Chase (33), Duke Hudson (33), Thea Hail (20) und Tyler Bate (26).