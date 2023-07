Simone Mecky-Ballack gönnt sich Auszeit am Gardasee

«Hi Barbie. Wo ist Ken?»

Besonders viel Aufmerksamkeit erregte die Unternehmerin mit einem Foto, das sie durchtrainiert im pinkfarbenen Bikini zeigt. Mit Anspielung an den am 20. Juli startenden Kinofilm «Barbie» schrieb sie dazu: «Hi Barbie. Wo ist Ken?» So ganz kann sie sich aber doch nicht mit der bekannten Puppe identifizieren. Denn sie fügte hinzu: «Äusserlich schaue ich manchmal aus wie Barbie, aber im Herzen bin ich immer Bob der Baumeister.»