Simone Mecky-Ballack: Stolze Mama feiert Abschluss von Sohn Jordi

«Ich weiss nicht, wer mehr froh darüber ist»

«Nummer 3 ist fertig mit der Schule», erklärt Mecky-Ballack dazu. Und sie scherzt: «Ich weiss nicht, wer mehr froh darüber ist, Jordi oder ich.» Direkt an ihren Sohn gerichtet, schreibt die 47-Jährige: «Bin so stolz auf dich.» Dazu setzt sie Hashtags wie #proudmum (dt. «stolze Mama»), #graduation (dt. «Schulabschluss») oder #motherandson (dt. «Mutter und Sohn»). In den Kommentaren gibt es entsprechend zahlreiche Glückwünsche, darunter etwa auch von Schauspielerin Jenny Elvers (51), die einige Herz-Emojis postet.