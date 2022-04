In den Kommentaren unter dem Beitrag erhält sie viel Zuspruch. «Du bist so eine Inspiration, was es bedeutet, eine starke Frau und Mama zu sein», schreibt etwa Model Lilly Becker (45). Entertainer Jens Knossalla erklärt: «Bitte lege nicht so viel Wert auf Nachrichten aus dem Internet.» Model Monica Meier-Ivancan (44) macht Mecky-Ballack Mut: «Sie versteht wohl einiges nicht... Fühl dich gedrückt! Du machst alles richtig!»