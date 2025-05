Simone Thomalla macht Freund süsse Liebeserklärung

Simone Thomalla (60) zeigt der ganzen Welt ihre neue Liebe. Auf Instagram hat die Schauspielerin in ihren Storys ein Foto veröffentlicht, auf dem ihr Freund René abgebildet ist. Im weissen Hemd sitzt er an einem Tisch, im Hintergrund lagern zahlreiche Weinflaschen. Doch die 60–Jährige zeigt ihn nicht nur, sie macht ihm auch eine kleine Liebeserklärung. Unmissverständlich postet sie zu dem Foto ein Herz–Emoji und schreibt «love you», also «liebe dich».