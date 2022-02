Sind Kanye West und Julia Fox schon wieder getrennt?

Fox hatte erst Anfang Januar in einem Artikel für das Magazin «Interview» bestätigt, dass sie und West ein Paar sind. Gleichzeitig veröffentlichte das Magazin eine Reihe intimer Fotos der beiden. «Ich habe Ye an Silvester in Miami getroffen und wir hatten eine sofortige Verbindung», schrieb Fox in dem Artikel mit dem Titel «Date Night». «Alles zwischen uns ist ganz natürlich passiert. Ich weiss nicht, wohin die Dinge gehen, aber wenn dies ein Hinweis auf die Zukunft ist, dann liebe ich es.» Ende vergangenen Monats hatten die beiden ihren erst gemeinsamen Auftritt auf dem roten Teppich bei der Pariser Fashion Week.