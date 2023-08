Sind Kylie Jenner und Timothée Chalamet doch nicht getrennt?

Kylie Jenner (25) und Timothée Chalamet (27) wird seit April eine Romanze nachgesagt. Kürzlich kamen jedoch Gerüchte auf, die Unternehmerin und der Schauspieler sollen sich wieder getrennt haben. Wie das US-Klatschportal «TMZ» berichtet, entsprechen die Spekulationen, dass der «Wonka»-Star die «Keeping Up with the Kardashians»-Darstellerin abserviert habe, nicht der Wahrheit.