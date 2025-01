Sind Tom Holland und Zendaya verlobt? Ring heizt Gerüchteküche an

Läuten etwa bald die Hochzeitsglocken? Am 5. Januar fand die 82. Verleihung der Golden Globes statt. Als Nominierte in der Kategorie «Beste Hauptdarstellerin – Komödie/Musical» posierte auch Zendaya (28) in einem massgeschneiderten Satinkleid von Louis Vuitton auf dem roten Teppich. Doch nicht ihre glamouröse Robe sorgte für Aufsehen, sondern ihr Schmuck: Neben einer silberfarbenen, glitzernden Halskette und einem mit Diamanten besetzten Ring und dazu passenden Ohrsteckern sorgte vor allem ein zweiter Ring der Luxusmarke Jessica McCormack für Aufsehen: Auf der Webseite des Unternehmens wird der Klunker aus 18 Karat Weiss– und Gelbgold in der Rubrik «Verlobungsringe» geführt. Ist die Schauspielerin etwa verlobt?