Sinéad O'Connor: Biopic erzählt von ihren frühen Jahren

Ihre Musikkarriere begann in den 1980er–Jahren, als sie die Band Ton Ton Macoute mitgründete. Als die Band nach Dublin zog, verliess sie die Schule und folgte ihnen. Die Zeit mit der Band ebnete ihr den Weg zur Solokarriere. Mit 18 Jahren unterschrieb sie ihren ersten Plattenvertrag. 1987 erschien ihr Debütalbum «The Lion and the Cobra». Den internationalen Durchbruch feierte sie 1990 mit der Ballade «Nothing Compares 2 U». Bis zu ihrem Tod im Juli 2023 veröffentlichte sie insgesamt zehn Studioalben