«Sing meinen Schlager»: Matthias Reim & Marianne Rosenberg sind dabei

Live–Shows am 15. und 16. August in Magdeburg

Im kommenden Monat finden im Elbauenpark in Magdeburg die Aufzeichnungen der beiden Folgen «Sing meinen Schlager» statt, bei denen jeweils 1.000 Schlagerfans live dabei sein können: Am 15. August steht Matthias Reim im Fokus, am 16. August folgt die Show mit Marianne Rosenberg. Die Ausstrahlung der Musik–Sendung ist laut VOX für Herbst 2024 geplant.