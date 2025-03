«Sing meinen Song - Das Tauschkonzert»: Neue Staffel kommt im April

Diese Stars sind dabei

In der Sendung tauschen Künstlerinnen und Künstler in Südafrika ihre grössten Hits. Gegenseitig ihre Songs neu interpretieren werden dieses Mal MiA.–Frontfrau Mieze Katz (45), Singer–Songwriter Bosse (45), Singer–Songwriterin Madeline Juno (29), Rapper FiNCH (34) sowie ClockClock–Sänger Boki. Michael Patrick Kelly (47) übernahm bereits zweimal den Gastgeber–Job bei «Sing meinen Song», jetzt feiert er als Teilnehmer seine Rückkehr. Ein «besonderes Highlight» soll dem Sender zufolge ausserdem der Auftritt der Fantastischen Vier werden, die als Special Guests dabei sind. Die Episode mit den Kultmusikern soll am 6. Mai zu sehen sein.