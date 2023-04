Das Grundprinzip der Show ist so einfach wie genial: In jeder Folge covern die eingeladenen Musiker die grössten Hits eines anderen Teilnehmers und lassen dabei die Songs in einem ganz neuen Licht erscheinen. Im Gegensatz zu Formaten wie «Deutschland sucht den Superstar» geht man hier äusserst respektvoll mit dem Liedgut und der jeweiligen Performance der Gäste um.