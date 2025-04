«Sing meinen Song»: Ein wenig «heile Welt» für Michael Patrick Kelly

Sie haben Finchs Musikstyle schon angesprochen – hatten Sie deshalb Vorurteile ihm gegenüber?

Kelly: Man ist sich erst mal fremd, aber Vorurteile hatte ich nicht. Auch wenn wir sehr verschiedene Charaktere und in verschiedenen Musikgenres unterwegs sind – was uns alle verbindet, ist die Liebe zur Musik. Diese Leidenschaft für kreatives Schaffen ist der gemeinsame Nenner, da findet man sich immer wieder. Ich hatte in den vielen Songs von Finchs Repertoire einen Song gefunden, den er für seine Tochter geschrieben hat. Den fand ich sehr schön, weil sein Vaterherz darin spricht, ganz geradeaus, ohne Ironie. Das ist eine andere Seite, die man von Finch so nicht kennt. Damit bricht man eben mit den Klischees. Wir Menschen denken oft in Schubladen und ich finde, «Sing meinen Song» bricht das auf. Diversity wird auf eine sehr respektvolle und wertschätzende Art gelebt. In der Show gibt es irgendwie ein bisschen heile Welt in einer kaputten Welt.