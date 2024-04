«Sing meinen Song» erhält ein Schlager-Spin-off

«Sing meinen Song» in neue Staffel gestartet

Unterdessen tauschen gerade wieder Künstler im Original ihre Lieder. Am gestrigen 23. April (20:15 Uhr bei VOX, auch via RTL+) ging die elfte Staffel «Sing meinen Song» an den Start. Zum Tauschkonzert lädt Gastgeber Johannes Oerding (42) dieses Mal Juli–Frontfrau Eva Briegel (45), die in Folge eins im Mittelpunkt stand, Soul–Sängerin Joy Denalane (50), Broilers–Frontmann Sammy Amara (45), Pop–Sänger Emilio (27), Singer–Songwriter Tim Bendzko (39) und Rapper Eko Fresh (40) ein. In einer späteren Folge ist Peter Maffay (74) als Special Guest mit dabei.