«Sing meinen Song»: Tim Bendzko und Eko Fresh in Staffel elf dabei

«Uhhh yeah. Freu mich sehr!», kommentiert inzwischen auch schon Tim Bendzko in einer Instagram–Story. Joy Denalane schreibt: «Wir kommen!!!» Und Sammy Amara ordnet seine Show–Teilnahme in einem Post in ein grosses Ganzes ein: «Ich freue mich auf ein aufregendes nächstes Jahr. Zum einen werden die Broilers 30 (dreissig!!!) Jahre alt und zum anderen werde ich, getreu dem Motto ‹Öfter mal Dinge zum ersten Mal machen› ein paar Sachen ausprobieren und mich hübsch aus der Komfortzone herauswagen. Ein neues und ziemlich spannendes Erlebnis wird für mich die Teilnahme an ‹Sing meinen Song› sein. Ich habe grosse Lust auf neue Erfahrungen und Abenteuer», philosophiert der Düsseldorfer.