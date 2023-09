Vom Bäckerei–Verkäufer zum Superstar

Für Styles wäre die Wahl zum Bond–Titel–Sänger ein weiterer Meilenstein seiner beeindruckenden Karriere. 2010 in England als 16–jähriger Bäckerei–Verkäufer bei «The X Factor» für die Boyband One Direction gecastet, ist er seit 2017 erfolgreich auf Solo–Pfaden unterwegs. Anfangs noch als Teenie–Schwarm gehandelt, nennt Styles inzwischen eine weltweite Fangemeinde über alle Altersgruppen hinweg sein Eigen. Hits wie «Watermelon Sugar» oder «As it was» verschafften ihm Eintritt zur Riege der internationalen Top–Music–Acts.