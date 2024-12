Sir Elton John: Legalisierung von Cannabis war ein «Fehler»

«Man trifft furchtbare Entscheidungen auf Drogen», so John. «Ich wollte so verzweifelt geliebt werden, dass ich einfach Geiseln nahm. Ich sah jemanden, den ich mochte und verbrachte drei oder vier Monate mit ihm, und dann hassten sie mich, weil sie nichts mehr in ihrem Leben hatten ausser mir.»