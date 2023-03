Christopher Nolan als grösster Fan

Als Butler Alfred trat Caine von 2005 bis 2012 in der Batman-Trilogie von Regisseur Christopher Nolan (52) an der Seite von Christian Bale (49) auf. Die charmante Nebenrolle machte Caine auch wieder einem jüngeren Publikum bekannt. Generell hat Nolan seitdem einen Narren an seinem Landsmann Caine gefressen. In immerhin acht seiner Blockbuster wirkte der Routinier mit, zuletzt in «Tenet» (2020).